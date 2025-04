Maresca Hails Chelsea Keeper Sanchez dopo Everton Victory

Enzo Maresca ha salutato Robert Sanchez dopo che il portiere del Chelsea ha tirato fuori una serie di salvataggi in ritardo mentre il Blues ha esaurito 1-0 vincitori su Everton allo Stamford Bridge. Nicolas Jackson ha segnato il suo primo gol nel 2025 per porre fine a una siccità da 13 partite e garantire le speranze del Chelsea di garantire un traguardo tra i primi cinque e un posto in Champions League, rimane molto vivo. I tre punti sollevano gli uomini di Maresca fino al quarto – almeno temporaneamente – ma è stato il contributo di Sanchez che il boss del Chelsea ha scelto di elogiare dopo la vittoria. "I am molto felice. Lui Sanchez meritato that Ad essere onesti perché probabilmente nelle ultime settimane ha ricevuto alcune critiche che non vanno bene.

Jadon Sancho “può fare di meglio” afferma il boss del Chelsea Enzo Maresca - 2025-04-02 12:09:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Enzo Maresca ha ammesso che Jadon Sancho “può fare di meglio”, ma si è rifiutato di discutere il futuro a lungo termine dell’ala a prematura al Chelsea. Sancho si è unito al Blues del Manchester United durante l’estate e c’è un accordo per il trasferimento per diventare permanente alla fine della stagione per una commissione nella regione di £ 25 milioni. 🔗justcalcio.com

Cole Palmer “non si sentiva bene” nonostante il clip di addestramento del Chelsea prima della penalità mancata – Maresca - 2025-03-09 20:38:00 Ecco quanto riportato poco fa: Enzo Maresca afferma che Cole Palmer era malato per due giorni, ma ha chiesto di giocare contro Leicester City prima di non riuscire a segnare dal punto di vista per la prima volta nella sua carriera in Premier League di domenica. Il calcio dei primi spot di Palmer è stato brillantemente salvato dal portiere della Foxes Mads Hermansen, ponendo fine al record perfetto di 12 penalità di successo per il club. 🔗justcalcio.com

Chelsea-Tottenham, il pronostico del derby di Londra: combo e non solo per Maresca - Dopo uno scorso weekend inglese caratterizzato dai quarti di finale di FA Cup, si sta sviluppando in questa settimana la 30ª giornata di Premier League. Dopo le vittorie di Arsenal, Nottingham Forest e Wolverhampton, occhi puntati oggi sul derby di Liverpool, prima di arrivare ad una delle tante stracittadine di Londra che chiuderà il turno. Giovedì 3 marzo alle 21:00 infatti, nella splendida cornice di Stamford Bridge, spazio a Chelsea-Tottenham, un big match che, a livello di classifica, serve più ai Blues che agli ospiti. 🔗sololaroma.it

