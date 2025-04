Bologna ammazzato di botte a 19 anni per strada inchiesta per omicidio

Bologna, 26 aprile 2025 – Trovato agonizzante in strada, muore a 19 anni in ospedale poco dopo. La tragedia si è consumata alla Barca questa notte e ora si indaga per omicidio preterintenzionale: la Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta, il fascicolo è in mano al pm Andrea De Feis. Il ragazzo sarebbe stato picchiato da un gruppetto di persone in via Buozzi, ed è probabile che la vittima, di origine tunisina, conoscesse i suoi aggressori. A lanciare l’allarme è stata la ragazza che era con lui, nata in Italia. Dietro l’aggressione brutale, potrebbero esserci questioni legate a gruppi che frequentano la zona.I carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dalla Procura di Bologna, hanno avviato le indagini per risalire alle cause di questa morte sospetta, avvenuta al pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’ospedale Maggiore. Ilrestodelcarlino.it - Bologna, ammazzato di botte a 19 anni per strada: inchiesta per omicidio Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 26 aprile 2025 – Trovato agonizzante in, muore a 19in ospedale poco dopo. La tragedia si è consumata alla Barca questa notte e ora si indaga perpreterintenzionale: la Procura diha aperto un’, il fascicolo è in mano al pm Andrea De Feis. Il ragazzo sarebbe stato picchiato da un gruppetto di persone in via Buozzi, ed è probabile che la vittima, di origine tunisina, conoscesse i suoi aggressori. A lanciare l’allarme è stata la ragazza che era con lui, nata in Italia. Dietro l’aggressione brutale, potrebbero esserci questioni legate a gruppi che frequentano la zona.I carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dalla Procura di, hanno avviato le indagini per risalire alle cause di questa morte sospetta, avvenuta al pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’ospedale Maggiore.

