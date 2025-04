Il 30 aprile a Pegli il Change Festival musica arte e impegno per i referendum

artedì 30 aprile a Pegli, all’Arena degli Artisti dalle ore 18, il “Change Festival” organizzato da Arci Liguria, Genova che osa, Cgil Genova e Spi Genova. Una giornata dedicata a musica e arte per anticipare i festeggiamenti del Primo Maggio e sostenere la campagna per il sì ai 5. Genovatoday.it - Il 30 aprile a Pegli il "Change Festival": musica, arte e impegno per i referendum Leggi su Genovatoday.it Si svolgerà mdì 30, all’Arena degli Artisti dalle ore 18, il “” organizzato da Arci Liguria, Genova che osa, Cgil Genova e Spi Genova. Una giornata dedicata aper anticipare i festeggiamenti del Primo Maggio e sostenere la campagna per il sì ai 5.

Su questo argomento da altre fonti

MondoUomo.it Si racconta in 30 Secondi: Il Nostro Spot Online il 12 Aprile alle Ore 12, Première su YouTube. - Domani alle 12.00 il video spot ufficiale di MondoUomo.it – Inizia il conto alla rovescia… Sabato 12 aprile alle ore 12.00, sarà online su YouTube il nostro video spot ufficiale: un concentrato visivo che esprime l’identità, lo stile e la visione editoriale del nostro magazine dedicato all’uomo moderno Un video breve, ma deciso. Un invito [...] 🔗mondouomo.it

Io non scendo - donne che salgono sugli alberi e guardano lontano, 100 ritratti anonimi, dalla fine dell’Ottocento agli anni '70 del Novecento, parte del tesoro di Laura Leonelli, giornalista e curatrice, che da tempo studia e colleziona photo trouvée, ora in mostra – dal 15 marzo al 30 aprile prossimi alla Fondazione Negri di Brescia – e in un libro edito da Postcart. - Avete presente gli album di famiglia? Dimenticati dentro ai cassetti, gonfi, con le pagine ingiallite, alcuni con un velo di plastica a separare i ricordi, altri con il cartoncino stracciato negli angoli, la copertina di pelle per pochi e di vilpelle per tutti gli altri. ... 🔗iodonna.it

Estrazione Million Day delle ore 20:30 di oggi, 2 Aprile 2025: i numeri vincenti - La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’estrazione Million Day di oggi, 2 Aprile 2025. Combinazione vincente Million Day 2 Aprile 2025 Come si gioca al Million Day Million Day è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. 🔗zon.it

Approfondimenti da altre fonti

Mercoledì 30 aprile concerto a Pegli: CHANGE FESTIVAL | Musica e arte a sostegno del SI ai referendum di Giugno; Il 30 aprile a Pegli il Change Festival: musica, arte e impegno per i referendum. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il 30 aprile a Pegli il "Change Festival": musica, arte e impegno per i referendum - Una giornata dedicata a musica e arte per anticipare i festeggiamenti del Primo Maggio e sostenere la campagna per il sì ai 5 referendum dell’8 e 9 giugno ... 🔗genovatoday.it