Antonella Sberna ai funerali di papa Francesco È stato bussola morale per i popoli europei

Antonella Sberna tra i grandi del mondo ai funerali di papa Francesco. La vicepresidente del parlamento europeo, nonché responsabile del dialogo interreligioso, in piazza San Pietro con la delegazione dell'Unione europea."Il mondo - commenta Sberna - si è raccolto in silenzio attorno a. Viterbotoday.it - Antonella Sberna ai funerali di papa Francesco: "È stato bussola morale per i popoli europei" Leggi su Viterbotoday.it tra i grandi del mondo aidi. La vicepresidente del parlamento europeo, nonché responsabile del dialogo interreligioso, in piazza San Pietro con la delegazione dell'Unione europea."Il mondo - commenta- si è raccolto in silenzio attorno a.

