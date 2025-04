Domanico centrale goleador l039addio a Napoli e Juventus il sogno col Monza Bonucci Materazzi e un record da centrare

Domanico centrale goleador: l'addio a Napoli e Juventus, il sogno col Monza, Bonucci, Materazzi e un record da centrare - Il Monza prima squadra è rimasto aggrappato ad una flebile speranza per la corsa salvezza ma il progetto sportivo del club brianzolo potrà comunque contare per. 🔗calciomercato.com

Primavera - Domanico, difensore goleader: "Studio i grandi per migliorare. Il sogno? Esordire in A col Monza" - Tra questi c'è Saverio Domanico, difensore centrale classe 2005 di origini salernitane con il vizio del gol: 11 reti in 30 partite nel 3-5-2 di Oscar Brevi. Il Cittadino lo ha intervistato ... 🔗msn.com

Monza, il baby Domanico: "Sogno l'esordio in A. Yildiz mi ha scritto per farmi i complimenti" - Saverio Domanico ha segnato 11 gol in 29 partite con il Monza in Primavera 1, ma di mestiere fa il difensore centrale. Il 20enne ha rilasciato un'intervista a Sky Sport, parlando così di se ... 🔗tuttomercatoweb.com