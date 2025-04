Spotify aumenta il prezzo degli abbonamenti a quanto ammonta il rincaro

Spotify prevede di aumentare i prezzi degli abbonamenti in Europa e Sud America, mentre negli Usa il rincaro non sarà applicato: lo rivela il Financial Times, venuto a conoscenza della decisione arrivata in risposta alle pressioni dell’industria musicale. Leggi su Fanpage.it prevede dire i prezziin Europa e Sud America, mentre negli Usa ilnon sarà applicato: lo rivela il Financial Times, venuto a conoscenza della decisione arrivata in risposta alle pressioni dell’industria musicale.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Spotify aumenta da giugno il prezzo degli abbonamenti - (Adnkronos) – Spotify aumenterà i prezzi dei suoi abbonamenti. Costeranno un euro in più da giugno in Europa e America Latina perché, riporta il Financial Times, ''il leader dello streaming musicale dà priorità alla redditività in un contesto di prezzi delle azioni in forte crescita''. Il prezzo resterà, invece, invariato negli Usa. —[email protected] (Web Info) L'articolo Spotify aumenta da giugno il prezzo degli abbonamenti proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Spotify aumenta il prezzo, lo streaming musicale come quello video: quanto spendiamo in abbonamenti - Negli ultimi giorni le indiscrezioni su un possibile aumento di Spotify hanno iniziato a farsi strada anche in Italia. Secondo quanto riportato da Bloomberg, il colosso dello streaming musicale starebbe valutando un rincaro di 1-2 dollari mensili su alcuni piani Premium, insieme all’introduzione di nuove formule legate agli audiolibri. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma l’attenzione è alta, soprattutto dopo gli aumenti già avvenuti nel 2023, che avevano già alzato l’asticella dei prezzi. 🔗quifinanza.it

Tesla Cybertruck, il prezzo scende di 10mila dollari (e aumenta l'autonomia) - Ufficiale la nuova versione Long Range a singolo propulsore posteriore del mastodontico pickup elettrico 🔗wired.it

Cosa riportano altre fonti

Spotify aumenta i prezzi degli abbonamenti, cosa cambia; Spotify aumenta il prezzo degli abbonamenti: dove e di quanto; Spotify aumenta il prezzo, lo streaming musicale come quello video: quanto spendiamo in abbonamenti; Spotify aumenta il prezzo degli abbonamenti: a quanto ammonta il rincaro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Spotify aumenta il prezzo degli abbonamenti: a quanto ammonta il rincaro - Spotify prevede di aumentare i prezzi degli abbonamenti in Europa e Sud America, mentre negli Usa il rincaro non sarà applicato: lo rivela il Financial ... 🔗fanpage.it

Spotify aumenta il prezzo degli abbonamenti. Un euro in più in Europa e Sudamerica - Lo riferisce il Financial Times. L’operazione, già anticipata in Olanda e Lussemburgo, verrà estesa agli altri Paesi. Nessun rincaro negli Usa ... 🔗msn.com

Spotify aumenta i prezzi degli abbonamenti, cosa cambia - AGI - La prossima estate Spotify aumenterà i prezzi degli abbonamenti. Il rialzo, secondo fonti del Financial Times, sarà di 1 euro per i consumatori europei e sudamericani mentre negli USA non verrà ... 🔗msn.com