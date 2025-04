Napoli e i tifosi hanno dovuto accettare il pacchetto Conte anche Conte dovrebbe accettare il pacchetto Napoli

Tra i tanti effetti negativi dei social network c'è sicuramente il fatto che abbia slatentizzato la cattiveria. Da un sussurro al bar, dal barbiere o tra le scrivanie d'ufficio, la cattiveria è diventata un urlo, spesso gratuito, neanche di reazione a qualcosa. C'era prima e c'è ora; solo che in questi tempi di offese e cuoricini è senza pudore, bussa sullo schermo degli smartphone per entrare nelle nostre giornate senza chiedere il permesso. Antonio Conte è un uomo di mondo e sa benissimo che la "cattiveria" dei tifosi del Napoli non è diversa da quella dei tifosi della Juventus, dell'Inter, del Chelsea o del Tottenham. E non c'è da scomodare né Eduardo né i trattati di sociologia per rendersi conto che Napoli in questo aspetto non è né meglio né peggio di tanti altri posti del mondo.

