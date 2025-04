Liliana tutto quello che c’è da sapere sul documentario sulla Segre

Liliana: trama, cast e streaming del documentario sulla SegreQuesta sera, sabato 26 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Liliana, film di genere documentario del 2024, diretto da Ruggero Gabbai. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaNata a Milano il 10 settembre 1930 da Alberto Segre e Lucia Foligno, per il fatto di essere ebrea – per quanto di famiglia “agnostica” e perfino fatta battezzare obtorto collo dal padre – nel 1938 Liliana Segre si ritrova espulsa dalla scuola elementare a causa delle leggi razziali (o “razziste”, nelle sue parole). Rimasta orfana di madre nei primi mesi di vita, dopo aver affrontato da sola le prigioni di Varese e Como, è arrestata col padre nel 1943 e con lui entra in quella di San Vittore a Milano. Il 30 gennaio del 1944 da lì, passando per la Stazione Centrale, sono condotti al famigerato binario 21 e caricati sul vagone merci che li porta ad Auschwitz-Birkenau. Tpi.it - Liliana: tutto quello che c’è da sapere sul documentario sulla Segre Leggi su Tpi.it : trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 26 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda, film di generedel 2024, diretto da Ruggero Gabbai. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaNata a Milano il 10 settembre 1930 da Albertoe Lucia Foligno, per il fatto di essere ebrea – per quanto di famiglia “agnostica” e perfino fatta battezzare obtorto collo dal padre – nel 1938si ritrova espulsa dalla scuola elementare a causa delle leggi razziali (o “razziste”, nelle sue parole). Rimasta orfana di madre nei primi mesi di vita, dopo aver affrontato da sola le prigioni di Varese e Como, è arrestata col padre nel 1943 e con lui entra in quella di San Vittore a Milano. Il 30 gennaio del 1944 da lì, passando per la Stazione Centrale, sono condotti al famigerato binario 21 e caricati sul vagone merci che li porta ad Auschwitz-Birkenau.

