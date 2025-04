Opposizioni al attacco dopo le parole di Ching Venezia non merita tutto questo

Ching Chiat Kwong - accusato di concorso in corruzione nell'ambito della trattativa sull'acquisto dell'area dei Pili, di proprietà del sindaco Brugnaro -, che accusa il sindaco di essere troppo avido e di aver provato a vendergli l'area. Veneziatoday.it - Opposizioni all'attacco dopo le parole di Ching: «Venezia non merita tutto questo» Leggi su Veneziatoday.it La memoria difensiva dell'imprenditore di SingaporeChiat Kwong - accusato di concorso in corruzione nell'ambito della trattativa sull'acquisto dell'area dei Pili, di proprietà del sindaco Brugnaro -, che accusa il sindaco di essere troppo avido e di aver provato a vendergli l'area.

