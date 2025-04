Tragedia a Milano ragazza di 17 anni travolta da un treno alla stazione di Greco Pirelli

ragazza di 17 anni, di origine filippina, ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno regionale alla stazione di Greco-Pirelli a Milano. Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieri, 25 aprile 2025. La giovane è deceduta successivamente all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stata trasportata in condizioni gravissime.L’incidenteSecondo le prime informazioni, la ragazza stava attraversando i binari su un monopattino, accompagnata dai genitori. Alle 22,15, mentre si trovava sui binari, è sopraggiunto il treno regionale trenord 25081, partito da Chiasso e diretto a Porta Garibaldi. Nonostante il tentativo disperato del macchinista di frenare, l’impatto è stato inevitabile.Le prime testimonianzeIl macchinista del treno è stato ascoltato dagli agenti della Polfer, insieme ai genitori e ad alcuni amici della giovane che si trovavano con lei in stazione. Dayitalianews.com - Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni travolta da un treno alla stazione di Greco-Pirelli Leggi su Dayitalianews.com Una giovane vita spezzataUnadi 17, di origine filippina, ha perso la vita dopo essere stata investita da unregionaledi. Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieri, 25 aprile 2025. La giovane è deceduta successivamente all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stata trasportata in condizioni gravissime.L’incidenteSecondo le prime informazioni, lastava attraversando i binari su un monopattino, accompagnata dai genitori. Alle 22,15, mentre si trovava sui binari, è sopraggiunto ilregionalerd 25081, partito da Chiasso e diretto a Porta Garibaldi. Nonostante il tentativo disperato del macchinista di frenare, l’impatto è stato inevitabile.Le prime testimonianzeIl macchinista delè stato ascoltato dagli agenti della Polfer, insieme ai genitori e ad alcuni amici della giovane che si trovavano con lei in

