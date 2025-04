GUIDA TV 26 APRILE 2025 GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DI PORTA A PORTA

GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione!

Rai1
20:35 PORTA a PORTA Speciale - Talk Show
23:20 Mio Fratello Rincorre i Dinosauri - Film

Rai2
21:20 F.B.I. + F.B.I. International 1°Tv - Serie Tv
23:40 Tg2 Storie - Rubrica

Rai3
21:20 Liliana - Film
23:00 Tg3 Mondo - Rubrica

Rete 4
21:30 Inside Man - Film
23:50 Il Castello - Film

Canale 5
21:35 Amici di Maria De Filippi - Talent
00:45 Speciale Tg5 - Rubrica

Italia 1
21:15 King: Un Cucciolo da Salvare 1°Tv - Film
23:10 Due Fratelli - Film

La7
20:35 In Altre Parole - Talk Show
23:30 Uozzap! - Rubrica

Tv8
21:00 4 Ristoranti R - Talent
22:20 4 Ristoranti R - Talent

Nove
21:30 Accordi e Disaccordi 1°Tv - Talk Show
23:45 Accordi e Disaccordi R - Talk Show

A PAGINA 2 IL PODIO DEL SUPERTOTOSHARE

