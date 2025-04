Oltre il rumore la guerra vista da una bambina la nuova canzone della pavese Diletta Fosso

guerra vista con gli occhi di una bambina che vuole guardare al futuro e lo vuole pieno di pace. Le radio trasmettono da ieri, giorno della Liberazione dal nazifascismo, il nuovo singolo della giovanissima violoncellista pavese, Diletta Fosso. Il brano fa parte di un progetto corale, una playlist di 20 artisti come Cisco, Kento, Roberta Giallo, Yo Yo Mundi e molti altri, che hanno condiviso una frase dei loro brani sulla tematica.“Oltre il rumore” è il nuovo brano di Diletta Fosso, cantautrice quindicenne che suona il violoncello.La canzone racconta la guerra attraverso lo sguardo di una bambina: un punto di vista fragile e potente, che attraversa il dolore della guerra e cerca un varco verso la pace. Le immagini evocate nel testo (bimbi di seta, case coi tetti di cielo, sirene e segnali di fumo) parlano con forza disarmante di ciò che resta quando tutto crolla. Ilgiorno.it - "Oltre il rumore", la guerra vista da una bambina: la nuova canzone della pavese Diletta Fosso Leggi su Ilgiorno.it Pavia, 26 aprile 2025 – Lacon gli occhi di unache vuole guardare al futuro e lo vuole pieno di pace. Le radio trasmettono da ieri, giornoLiberazione dal nazifascismo, il nuovo singologiovanissima violoncellista. Il brano fa parte di un progetto corale, una playlist di 20 artisti come Cisco, Kento, Roberta Giallo, Yo Yo Mundi e molti altri, che hanno condiviso una frase dei loro brani sulla tematica.“il” è il nuovo brano di, cantautrice quindicenne che suona il violoncello.Laracconta laattraverso lo sguardo di una: un punto difragile e potente, che attraversa il doloree cerca un varco verso la pace. Le immagini evocate nel testo (bimbi di seta, case coi tetti di cielo, sirene e segnali di fumo) parlano con forza disarmante di ciò che resta quando tutto crolla.

