LIVE Arnaldi Djokovic 6 3 6 4 ATP Madrid 2025 in DIRETTA azzurro al 3 turno serbo sempre più nel baratro

DIRETTA LIVESi chiude qui la DIRETTA LIVE dell0impresa di Matteo Arnaldi, che ha l’occasione di avanzare ancora a Madrid. Un saluto sportivo a voi lettori e a Novak Djokovic, che rivedremo a Roma!17:24 Stesso punteggio e stesso numero di errori della partita con Tabilo a Montecarlo pwr Djokovic, 32 il numero dei gratuiti, tra cui 3 doppi falli che gli sono costati il primo set nell’ottavo game. Con la prima meglio il serbo (73% a 71%) ma è con la seconda che l’azzurro porta a casa il 52% dei punti contro appena il 40% del serbo.17:23 azzurro che scala una posizione e supera Lorenzo Sonego! Ma giocherà un 3° turno da favoritissimo contro Damir Dzumhur! C’è l’occasione di superare lo scoglio del 3° turno, sul quale nel 2023 Arnaldi si era scontrato.17:22 Sono le sue partite! Si sapeva! Arnaldi si è regalato una bellissima vittoria contro l’ex campione, tre volte, di questo torneo, sempre più disarmante nelle sue prestazioni. Oasport.it - LIVE Arnaldi-Djokovic 6-3, 6-4, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: azzurro al 3° turno, serbo sempre più nel baratro! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladell0impresa di Matteo, che ha l’occasione di avanzare ancora a. Un saluto sportivo a voi lettori e a Novak, che rivedremo a Roma!17:24 Stesso punteggio e stesso numero di errori della partita con Tabilo a Montecarlo pwr, 32 il numero dei gratuiti, tra cui 3 doppi falli che gli sono costati il primo set nell’ottavo game. Con la prima meglio il(73% a 71%) ma è con la seconda che l’porta a casa il 52% dei punti contro appena il 40% del.17:23che scala una posizione e supera Lorenzo Sonego! Ma giocherà un 3°da favoritissimo contro Damir Dzumhur! C’è l’occasione di superare lo scoglio del 3°, sul quale nel 2023si era scontrato.17:22 Sono le sue partite! Si sapeva!si è regalato una bellissima vittoria contro l’ex campione, tre volte, di questo torneo,più disarmante nelle sue prestazioni.

