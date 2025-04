Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 27 aprile le regioni a rischio

domani 27 aprile sarà caratterizzata da piogge e temporali per due regioni d'Italia. La Protezione civile ha infatti valutato una allerta meteo gialla per rischio temporali nel Lazio e in Umbria. Leggi su Fanpage.it La giornata di27sarà caratterizzata da piogge eper dued'Italia. La Protezione civile ha infatti valutato unapernel Lazio e in Umbria.

