Stefano De Martino e la stoccata improvvisa a Belen Il nostro matrimonio Devo ancora finire di pagarlo

Stefano De Martino ha spiazzato un po’ tutti, ricordando – non senza qualche amarezza – il costosissimo banchetto del suo matrimonio con Belen Rodriguez: «Lo sto ancora pagando.».La frecciata di Stefano De MartinoUn commento rapido, spontaneo, quasi distratto. Telefono rosso all’orecchio, Stefano De Martino si stava intrattenendo con il pacchista Simon dal Trentino-Alto Adige, che raccontava dei preparativi alle sue prossime nozze. «Ci saranno 100-110 invitati», ha detto tra gli applausi del pubblico in studio. Il conduttore – forse pensando ai «matrimoni meridionali numerosi» che aveva appena citato, più probabilmente pensando alle sue nozze nel 2013 – è scoppiato in una risata quasi incontenibile: «Al mio matrimonio c’erano 110 camerieri. Leggi su Open.online Una battuta innocente? Una frecciata nascosta sotto un sorriso da conduttore ormai navigato? Difficile a dirsi. Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì 24 aprile,Deha spiazzato un po’ tutti, ricordando – non senza qualche amarezza – il costosissimo banchetto del suoconRodriguez: «Lo stopagando.».La frecciata diDeUn commento rapido, spontaneo, quasi distratto. Telefono rosso all’orecchio,Desi stava intrattenendo con il pacchista Simon dal Trentino-Alto Adige, che raccontava dei preparativi alle sue prossime nozze. «Ci saranno 100-110 invitati», ha detto tra gli applausi del pubblico in studio. Il conduttore – forse pensando ai «matrimoni meridionali numerosi» che aveva appena citato, più probabilmente pensando alle sue nozze nel 2013 – è scoppiato in una risata quasi incontenibile: «Al mioc’erano 110 camerieri.

