Giubileo delle Bande al Carlo Felice le filarmoniche genovesi

Bande filarmoniche genovesi saliranno sul palcoscenico del Teatro Carlo Felice per un evento per la città in programma domenica 27 aprile alle ore 20.30 in occasione del "Giubileo delle Bande".L'appuntamento musicale è gratuito, aperto a tutti e non richiede prenotazione ed è possibile.

