Dopo aver ucciso Ilaria Sula Samson scriveva a ragazzi in chat 8220Voleva sapere se eravamo stati insieme8221

Dopo aver ucciso Ilaria Sula, Mark Samson faceva finta di essere lei e contattava ragazzi in chat, per scoprire se avesse una relazione con qualcuno.

Samson lucido e calcolatore, come ha fatto a tornare subito alla ‘normalità’ dopo aver ucciso Ilaria Sula - La freddezza e la lucidità mostrata da Samson dopo il femminicidio di Ilaria ci confermano quanto l’uomo avesse raggiunto il suo scopo uccidendo la ragazza e si sentisse pertanto libero da quella che per lui rappresentava fonte delle sue sofferenze. Ilaria Sula è un’altra vittima di femminicidio, un’altra donna uccisa in nome di un diritto di potere rivendicato dall’uomo che diceva di amarla.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Mark Samson ha ucciso Ilaria Sula dopo aver visto un messaggio che la 22enne ha ricevuto su Tinder: “Sono impazzito” - Mark Samson ha ucciso Ilaria Sula dopo aver notato sul telefono della 22enne una notifica di Tinder, l’app di incontri. “Sono impazzito” avrebbe confessato Samson (qui il suo profilo) agli inquirenti secondo quanto riporta La Repubblica. Il ragazzo ha ucciso l’ex fidanzata con tre coltellate alla gola. Ilaria Sula è morta in meno di un minuto dopodiché il suo cadavere è rimasto per quasi un giorno nella cameretta dove il 23enne ha ucciso l’ex fidanzata mentre i genitori erano in casa oppure nella macchina, utilizzata poi per gettare il cadavere, nascosto all’interno di una valigia, in un ... 🔗tpi.it

Mark Samson, dopo aver ucciso Ilaria Sula «è uscito con due turiste». L'amico: «Forse aveva già il cadavere in macchina» - Sono passate meno di 24 ore da quando Ilaria Sula, 21 anni, è stata uccisa. E mentre il suo corpo giace chiuso in una valigia, forse ancora nel bagagliaio della Ford Puma nera parcheggiata tra... 🔗ilmessaggero.it

