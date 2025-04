Giappone tulipani incantano i turisti al Festival floreale di Toyooka

tulipani in fiore colorano i campi di Toyooka, in Giappone, in occasione del Tanto Tulip Festival. Questo evento primaverile, tra i più attesi della regione, si tiene ogni anno nella cittadina rurale, dove gli agricoltori locali coltivano circa 300 varietà di tulipani per trasformare il paesaggio in uno spettacolo floreale capace di richiamare visitatori da tutto il Paese Tgcom24.mediaset.it - Giappone, tulipani incantano i turisti al Festival floreale di Toyooka Leggi su Tgcom24.mediaset.it Un milione diin fiore colorano i campi di, in, in occasione del Tanto Tulip. Questo evento primaverile, tra i più attesi della regione, si tiene ogni anno nella cittadina rurale, dove gli agricoltori locali coltivano circa 300 varietà diper trasformare il paesaggio in uno spettacolocapace di richiamare visitatori da tutto il Paese

Se ne parla anche su altri siti

Un angolo di Giappone che annuncia la primavera a Como: le foto che incantano - Un angolo di Giappone che annuncia la primavera a Como. In via XX Settembre, in questi giorni, si può ammirare uno spettacolo naturale assolutamente da non perdere: i ciliegi in fiore. A cogliere il loro splendore è stato il fotografo del Lago di Como, Maurizio Moro, che ne ha immortalato tutta... 🔗quicomo.it

LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: FP3 e qualifiche, la Ferrari cerca un guizzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della FP3 e delle qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Suzuka si prospetta un day-2 particolarmente impegnativo per i piloti e le scuderie in cerca della miglior prestazione possibile per ottenere un piazzamento in griglia consono alle proprie potenzialità. La Ferrari va in cerca di un guizzo. 🔗oasport.it

Dazi, Peter Navarro contro Musk: “Assemblatore di auto di cartone, batterie delle Tesla provengono da Cina e Giappone”, la replica: “Sei un cretino” - Navarro è favorevole alle tariffe imposte dal presidente americano Trump, mentre Musk no, e replica al consigliere al Commercio del tycoon: "Più stupido di un sacco di mattoni" Il consigliere al commercio di Trump, Peter Navarro, attacca Elon Musk. Il contesto sono i dazi e l'oggetto le auto 🔗ilgiornaleditalia.it

Approfondimenti da altre fonti

Giappone, lo spettacolo dei ciliegi in fiore a Tokyo: turisti e residenti a bocca aperta - (LaPresse) In Giappone si avvicinano alla completa fioritura i ciliegi attirando turisti e residenti che vogliono perdersi tra gli alberi adornati con il colore caratteristico rosa cipria. 🔗video.corriere.it

Giappone: a Tokyo turisti e residenti si godono lo spettacolo dei ciliegi in fiore - (LaPresse) In Giappone si avvicinano alla completa fioritura i ciliegi attirando turisti e residenti che vogliono perdersi tra gli alberi adornati con il colore caratteristico rosa cipria. C'è chi ha ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

C'è chi fa un picnic e chi organizza feste sotto gli alberi - In Giappone si avvicinano alla completa fioritura i ciliegi attirando turisti e residenti che vogliono perdersi tra gli alberi adornati con il colore caratteristico rosa cipria. C’è chi ha ... 🔗lapresse.it