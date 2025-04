Pnrr ci sono i soldi ma non si spendono

Pnrr). Un’occasione per ridefinire priorità e politiche del nostro Paese. Nato dopo il periodo funesto della pandemia, il Pnrr è il programma con cui il governo intende gestire i fondi Next generation Eu. Ovvero, lo strumento di ripresa e rilancio economico introdotto dall’Unione Europea per risanare le perdite causate dalla pandemia mondiale. Una struttura ben articolata e modulata in sei missioni, organizzate in componenti, ognuna delle quali comprende una serie di misure, che spaziano dalle riforme normative agli investimenti economici. Dalla transizione ecologica a quella digitale, passando per i pilastri dei diritti fondamentali sanità e scuola, trasporti e giustizia. Complessivamente 358 misure e sub misure, di cui 66 riforme e 292 investimenti. Leggi su Ildenaro.it Allarme ritardi per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Un’occasione per ridefinire priorità e politiche del nostro Paese. Nato dopo il periodo funesto della pandemia, ilè il programma con cui il governo intende gestire i fondi Next generation Eu. Ovvero, lo strumento di ripresa e rilancio economico introdotto dall’Unione Europea per risanare le perdite causate dalla pandemia mondiale. Una struttura ben articolata e modulata in sei missioni, organizzate in componenti, ognuna delle quali comprende una serie di misure, che spaziano dalle riforme normative agli investimenti economici. Dalla transizione ecologica a quella digitale, passando per i pilastri dei diritti fondamentali sanità e scuola, trasporti e giustizia. Complessivamente 358 misure e sub misure, di cui 66 riforme e 292 investimenti.

