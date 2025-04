Formiche.net - Il rumore dell’esplosione di Bandar Abbas sopra i negoziati Iran-Usa

Mentre questa mattina i negoziatoriiani e statunitensi si sedevano al tavolo delle trattative in Oman per discutere del programma nucleare di Teheran, e mentre il presidente Donald Trump era seduto a due file di distanza dal ministro della Culturaiana,Salehi, durante i funerali di Papa Francesco, un’esplosione devastante ha squarciato il porto di Shahid Rajaee a, nel sud dell’. L’incidente, che ha ferito oltre 500 persone e causato almeno quattro morti, ha scosso non solo la città portuale, ma anche il fragile equilibrio diplomatico che si sta tentando di costruire. Al centro dell’attenzione sono infatti tornate le tensioni e le incertezze che caratterizzano i rapporti tra Stati Uniti e, in un contesto regionale già segnato da equilibri ultra-delicati.