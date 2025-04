Lo scatto che cambia tutto Trump Zelensky e la fine delle illusioni La lettura di Arditti

scatto che ritrae Donald Trump e Volodymyr Zelensky, domenica mattina nella navata centrale della Basilica di San Pietro, pochi minuti prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco. Un gesto rapido, una stretta di mano trattenuta appena un istante più del necessario, uno scambio di sguardi che dice molto più di mille comunicati ufficiali.Non c’era bisogno di parole, né di cerimonie. In quel silenzio carico di emozione, Zelensky ha capito, finalmente, che il suo destino politico e quello del suo Paese passano proprio da quell’uomo davanti a lui. Non dalla burocrazia internazionale, non dai salotti europei, ma da Donald Trump, il presidente americano tornato sulla scena con l’intenzione di riscrivere tutte le regole del gioco, anche quelle della pace in Ucraina. Formiche.net - Lo scatto che cambia tutto: Trump, Zelensky e la fine delle illusioni. La lettura di Arditti Leggi su Formiche.net Certe fotografie non sono semplici istantanee, ma spartiacque nella storia. È il caso delloche ritrae Donalde Volodymyr, domenica mattina nella navata centrale della Basilica di San Pietro, pochi minuti prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco. Un gesto rapido, una stretta di mano trattenuta appena un istante più del necessario, uno scambio di sguardi che dice molto più di mille comunicati ufficiali.Non c’era bisogno di parole, né di cerimonie. In quel silenzio carico di emozione,ha capito, finalmente, che il suo destino politico e quello del suo Paese passano proprio da quell’uomo davanti a lui. Non dalla burocrazia internazionale, non dai salotti europei, ma da Donald, il presidente americano tornato sulla scena con l’intenzione di riscrivere tutte le regole del gioco, anche quelle della pace in Ucraina.

Su altri siti se ne discute

Grossa emergenza per il Napoli, Conte cambia tutto: accadrà contro il Monza - Ancora problemi fisici per gli azzurri di Conte: l’emergenza difensiva preoccupa il tecnico, scelte obbligate contro il Monza. Il Napoli continua a lottare, inseguendo il sogno tricolore con le unghie e con i denti. Dopo la convincente vittoria contro l’Empoli al Maradona, la squadra di Antonio Conte ha mandato un segnale chiaro: non si molla di un centimetro. Tre punti pesanti, un 3-0 che restituisce fiducia e rilancia la rincorsa all’Inter. 🔗spazionapoli.it

Ds Milan: cambia tutto, l’annuncio in diretta - Il futuro dei rossoneri è ancora tutto da scrivere. Ma intanto la priorità è al direttore sportivo e in queste ore c’è una novità molto importante Chi sarà il prossimo direttore sportivo del Milan? A questa domanda è davvero molto difficile dare una risposta. Fino a qualche giorno fa sembrava essere Paratici. L’accordo di massima tra i rossoneri e il dirigente era stato trovato. Poi il fatto di non poter aggirare la squalifica fino al 20 luglio ha riportato Furlani sui propri passi. 🔗rompipallone.it

Meteo: possibile escalation di freddo e neve in Toscana. Ecco quando cambia tutto - Firenze, 10 febbraio 2025 – Nel fine settimana lo scenario meteo potrebbe davvero cambiare. Soprattutto in termini di temperature che, in Toscana, potrebbero scendere di diversi gradi. Del resto febbraio, come ricorda il meteorologo Mattia Gussoni, “è un mese piuttosto dinamico. Molte tra le più grandi ondate di gelo e neve in Italia – ricorda Gussoni – sono avvenute proprio in febbraio, come nel 1929, nel 1956, nel 1991 e, quella più recente, nel 2012”. 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Lo scatto che cambia tutto: Trump, Zelensky e la fine delle illusioni. La lettura di Arditti; Guerra Ucraina, incontro Trump-Zelensky “costruttivo” prima dei funerali di Papa Francesco; Trump-Zelensky, uno scatto e tante speranze: “Incontro costruttivo” a San Pietro. Poi il saluto...; Trump-Zelensky, scatto storico in San Pietro. Faccia a faccia di speranza. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lo scatto che cambia tutto: Trump, Zelensky e la fine delle illusioni. La lettura di Arditti - Certe fotografie non sono semplici istantanee, ma spartiacque nella storia. È il caso dello scatto che ritrae Donald Trump e Volodymyr Zelensky, domenica mattina nella navata centrale della Basilica d ... 🔗formiche.net

Dazi, Trump punta la Cina: “Da oggi tariffe al 104%”. Pechino: “Sbagliate tutto” - L’aumento al 104 per cento dei dazi nei confronti delle importazioni cinesi annunciato lunedì da Trump - ha confermato la Casa Bianca - è scattato a mezzanotte. I cinesi erano già pronti ad ... 🔗repubblica.it