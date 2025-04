Mercato Napoli – Dalla Curva B un azzurro ha detto no alla Juventus

Mercato, le squadre sono già al lavoro per avere chiari gli obiettivi da conquistare nella finestra di Mercato estiva. Tra queste anche il Napoli che con un occhio punta allo scudetto e con l’altro tiene sotto controllo alcuni profili. Tra i colpi da mettere sicuramente a .L'articolo Mercato Napoli – Dalla Curva B: “un azzurro ha detto no alla Juventus” Leggi su Dailynews24.it Nonostante manchino ancora diversi mesi all’avvio della sessione di calcio, le squadre sono già al lavoro per avere chiari gli obiettivi da conquistare nella finestra diestiva. Tra queste anche ilche con un occhio punta allo scue con l’altro tiene sotto controllo alcuni profili. Tra i colpi da mettere sicuramente a .L'articoloB: “unhano

Gazzetta dello Sport: “Conte resta a Napoli! Sarà un mercato da top club” - Gazzetta dello Sport: “Conte resta a Napoli! Sarà un mercato da top club”"> Crederci fino all’ultimo. Non lasciare spazio ai rimpianti. Perché, a sette partite dalla fine, l’Inter è ancora nel mirino e il sogno scudetto resta vivo. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Antonio Conte ha già compiuto un capolavoro, a prescindere da come andrà a finire questa stagione. Nessuno, la scorsa estate, avrebbe immaginato un Napoli capace di tenere testa a un’Inter così lanciata. 🔗napolipiu.com

Pesaresi e Pacchioni a Stile TV sul Napoli e sul mercato di gennaio - A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Emanuele Pesaresi, allenatore ed ex Napoli “Il Napoli sta facendo un miracolo, questo campionato così importante nessuno se lo aspettava. Non sarà semplice portare questo primato fino alla fine perché l’Inter credo sia più attrezzata, ma questo campionato è tutto da giocare. Ci sta un po’ di flessione perché i calciatori sono umani, non robot e se vai a prendere nel mercato invernale calciatori già pronti, fanno la differenza sin da subito. 🔗terzotemponapoli.com

Il mare (non) bagna Napoli: Borgo Orefici e zona Mercato - “(...) La sezione Mercato? Ah, già: quella storica, dove Masaniello ha fatto la rivoluzione, dove hanno tagliato il capo a Corradino di Svevia; sì, sì, ne hanno parlato drammaturghi e poeti. Se ne traversa un lembo, venendo in carrozza, dalla Ferrovia, ma si esce subito alla Marina. Al diavolo la... 🔗napolitoday.it

