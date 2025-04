Verso il conclave quando inizia e qual è la procedura per eleggere il successore di Papa Francesco

Papa Francesco, è già tempo di pensare al conclave che eleggerà il successore di Bergoglio al soglio pontificio. L'inizio, secondo la normativa vaticana, è previsto tra i 15 e i 20 giorni successivi alla morte del pontefice: dunque dal 5/6 al 10 maggio. Papa Benedetto XVI, però, aveva introdotto un emendamento che autorizza le congregazioni generali a decidere di anticipare l'inizio, qualora a Roma fossero già giunti tutti i cardinali. In ogni caso già dal 28 aprile la Cappella Sistina sarà chiusa al pubblico. Resteranno invece aperti i Musei Vaticani.L'ultimo saluto a Francesco ha portato 220 cardinali su 252, ma non tutti sono elettori (può votare chi non ha compiuto 80 anni prima della morte del Papa). Gli elettori voteranno all'interno della Cappella Sistina. Il maestro delle celebrazioni liturgiche pronuncerà la frase Extra Omnes ovvero il "Fuori tutti" e inizierà la votazione sotto l'affresco del Giudizio Universale di Michelangelo Buonarroti.

