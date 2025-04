Calciomercato Inter interesse per Leoni del Parma

Leoni è la vera sorpresa del Parma di questa stagione. Lo vogliono tutti, in Italia Juve e Inter su tutte. I bianconeri avevano già provato un assalto in estate per il difensore italiano che però scelse il Parma data la minor concorrenza diL'articolo Calciomercato Inter, Interesse per Leoni del Parma proviene da Il Primato Nazionale. Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, interesse per Leoni del Parma Leggi su Ilprimatonazionale.it Classe 2006 e classe da vendere. Giovanniè la vera sorpresa deldi questa stagione. Lo vogliono tutti, in Italia Juve esu tutte. I bianconeri avevano già provato un assalto in estate per il difensore italiano che però scelse ildata la minor concorrenza diL'articoloesse perdelproviene da Il Primato Nazionale.

Calciomercato Inter, quante pretendenti per De Winter. Interesse dalla Bundesliga, a sorpresa spunta anche una big di Serie A - di RedazioneCalciomercato Inter, quante pretendenti per De Winter. Il belga è corteggiato da due club della Bundesliga ma anche da una big di Serie A Il calciomercato Inter pare abbia messo nel mirino un altro promettente giocatore da portare a Milano per fargli vestire la maglia nerazzurra. Si tratta di De Winter, il difensore del Genoa infatti piace molto al club di Viale della Liberazione e sarebbe una valida mossa per incrementare il potenziale della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Calciomercato Inter LIVE: duello con la Juve per un attaccante, l’agente di Baturina rompe il silenzio: la verità sull’interesse dei nerazzurri - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗internews24.com

Calciomercato Inter, Fabregas sull’interesse dei nerazzurri per Nico Paz: «Servono calma, tempo e poca pressione. Vi dico questo su Nico…» - Calciomercato Inter, Fabregas non usa giri di parole, ecco cosa ha detto l’allenatore del Como, dall’obiettivo dell’Inter alla lotta scudetto, le sue dichiarazioni L’allenatore del Como, Cesc Fabregas, nella giornata di oggi è intervenuto all’evento 20° Torneo Amici dei Bambini a Sesto San Giovanni. Nel corso dell’evento l’allenatore spagnolo ha affrontato alcuni temi come quello […] 🔗calcionews24.com

Leoni Inter, occhi sul giovane difensore del Parma! I ducali fanno il prezzo. I dettagli - Leoni Inter, occhi sul giovane difensore del Parma! I ducali fanno il prezzo. I dettagli sulla possibile trattativa di mercato Su calciomercato.com si legge di un possibile interessamento del calciome ... 🔗informazione.it

Pellegatti: "Il Milan vuole Leoni, ma servono 15-20 milioni. Ci sono anche Inter e Juve" - Dal suo profilo YouTube, il giornalista e tifoso milanista Carlo Pellegatti ha parlato di calciomercato in chiave Milan, svelando un forte interesse del Diavolo per Giovanni Leoni, che si è messo in l ... 🔗informazione.it

Da Parma il nuovo talento: Inter e altre big di A in fila - Nelle ultime settimane il Parma ha ritrovato una buona compattezza e il lavoro dell’ex allenatore dell’Inter Primavera, Christian Chivu, sta dando i suoi frutti visto che i ducali hanno fatto punti ... 🔗passioneinter.com