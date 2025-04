E adesso cosa succede in Messico

cosa più normale del pianeta, che la WWE ha appena acquistato la AAA. Zonawrestling.net - E adesso cosa succede in Messico? Leggi su Zonawrestling.net Sinceramente non mi aspettavo questo annunio alla WWE a Wrestlemania 41.O meglio, ero convinto (e lo sono tuttora) annunciassero una acquisizione sì, ma della TNA (dai, è palese ormai che la partnership è un percorso mascherato in cui a un certo punto, a Bound For Glory 2025 arriverà Triple H a svelare l’ovvio).Invece, mi sveglio domenica mattina e mi appare, fra le storie sui social, questa foto.I Roldan accanto a Michael Cole e Triple H circondati da lottatori della AAA e WWE (fra cui la Vaquer, posso solo immaginare ai proprietari della CMLL che sincope possa essere avvenuta, ma anche alla Vaquer che sincope possa essere avvenuta quando ha visto i tag Partner del suo Ex – ricordiamo, personcina arrestata per violenze domestiche e tentato femminicidio – vicino a lei), che annunciano, come se fosse lapiù normale del pianeta, che la WWE ha appena acquistato la AAA.

