Finisce con la moto fuori strada sulla Feltrina 34enne muore sul colpo

strada intorno alle 16.30 di oggi, 26 aprile, lungo la Feltrina a Montebelluna, non distante dall'ottica Due Emme. Un 34enne di Povegliano ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada, contro il guard rail, per poi carambolare violentamente sull'asfalto. Per lui. Trevisotoday.it - Finisce con la moto fuori strada sulla Feltrina, 34enne muore sul colpo Leggi su Trevisotoday.it Tragedia dellaintorno alle 16.30 di oggi, 26 aprile, lungo laa Montebelluna, non distante dall'ottica Due Emme. Undi Povegliano ha perso il controllo della suaed è finito, contro il guard rail, per poi carambolare violentamente sull'asfalto. Per lui.

