Funerali di papa Francesco. Il presidente Usa ha infatti optato per un completo blu, quando la maggior parte dei politici presenti ha scelto il ‘classico’ nero. Ma c’è anche chi ha puntato il dito contro Volodymyr Zelensky, che ha abbandonato i toni militari indossati quasi sempre dall’inizio dal conflitto, presentandosi con una giacca nera abbinata a una camicia dello stesso colore.Il post di Maurizio Gasparri (X).Il leader della Bankova, che era stato di fatto deriso per il suo abbigliamento durante l’ultima tempestosa visita alla Casa Bianca, è stato criticato da Maurizio Gasparri sui social. «In Italia non c’è nessuna guerra in corso. Zelensky poteva vestirsi in maniera più consona ai Funerali di papa Francesco», ha scritto il senatore di Forza Italia su X. Lettera43.it - Funerali di papa Francesco, Gasparri: «Zelensky poteva vestirsi in maniera più consona» Leggi su Lettera43.it Sui social sta facendo piuttosto discutere l’abbigliamento scelto da Donald Trump per la toccata e fuga tra Roma e Vaticano, in occasione deidi. Il presidente Usa ha infatti optato per un completo blu, quando la maggior parte dei politici presenti ha scelto il ‘classico’ nero. Ma c’è anche chi ha puntato il dito contro Volodymyr, che ha abbandonato i toni militari indossati quasi sempre dall’inizio dal conflitto, presentandosi con una giacca nera abbinata a una camicia dello stesso colore.Il post di Maurizio(X).Il leader della Bankova, che era stato di fatto deriso per il suo abbigliamento durante l’ultima tempestosa visita alla Casa Bianca, è stato criticato da Mauriziosui social. «In Italia non c’è nessuna guerra in corso.inpiùaidi», ha scritto il senatore di Forza Italia su X.

