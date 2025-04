Milano 17enne attraversa i binari in monopattino muore travolta da un treno

travolta da un treno alla stazione milanese di Greco-Pirelli. Il fatto è accaduto pochi minuti prima delle 22.20. La minorenne è deceduta durante il tragitto in ambulanza verso l'ospedale San Gerardo di Monza.Secondo una prima ricostruzione della Polizia ferroviaria, la ragazza, che avrebbe compiuto i diciotto anni il prossimo luglio, stava attraversando i binari con un monopattino mentre sopraggiungeva un convoglio. Il macchinista non è riuscito a evitare l'impatto. Sul posto erano intervenuti anche i vigili del fuoco oltre il personale dell'Areu e gli agenti della polfer. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polfer. La salma è stata disposta all'autorità giudiziaria per una successiva autopsia.

