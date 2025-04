Al funerale del papa i protagonisti sono i vivi

vivi. La piazza lo sa, anche i fedeli ne sono con. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - Al funerale del papa i protagonisti sono i vivi Leggi su Ilfoglio.it E’ una consuetudine non detta, ma introiettata: ai funerali non si va per i morti, ai funerali si va per chi c’è, chi resta, per i. La piazza lo sa, anche i fedeli necon. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Su altri siti se ne discute

Papa Francesco, il nipote sconvolge il mondo: "Non posso permettermi di andare al funerale" - Tra i presenti al funerale di Papa Francesco anche Mauro Bergoglio, nipote del Pontefice. Il giovane è però riuscito a essere presente a Roma solo grazie a una donazione. Lui stesso si era sfogato così: "Sto cercando di organizzare il viaggio" per andare ai funerali di mio zio a San Pietro, ma "non abbiamo i mezzi". Infermiere professionale a Buenos Aires, si era rivolto all'emittente argentina A24 smuovendo la solidarietà nel Paese. 🔗liberoquotidiano.it

La toccante omelia del Cardinale Re al funerale del Papa - “In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l’Eucarestia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali col cuore triste, ma sorretti dalle certezze della fede, che ci assicura che l’esistenza umana non termina nella tomba, ma […] The post La toccante omelia del Cardinale Re al funerale del Papa appeared first on Il Blog di Giò. 🔗ilblogdigio.it

La Misericordia di Prato a Roma per il funerale di papa Francesco con cinque squadre - Prato, 23 aprile 2025 - Cinque squadre della Misericordia di Prato composte da dieci confratelli e consorelle saranno a Roma in occasione dei funerali di papa Francesco e del concomitante Giubileo degli adolescenti. Il grande afflusso di fedeli nella capitale e in Vaticano previsto nei prossimi giorni sta mobilitando volontari in tutta Italia e anche Prato farà la propria parte. Le cinque squadre della Misericordia di Prato andranno a Roma con tre mezzi e saranno a disposizione nel servizio dell’assistenza alla popolazione e a supporto alla centrale operativa del 118. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Funerali Papa Francesco, lo streaming e le ultime notizie in diretta; Il messaggio di Papa Francesco: le riflessioni di Don Mangiarotti e Suor Maria Gloria Riva; Funerali di Papa Francesco, sul Web pazzi per la bellezza dei preti in piazza e c’è chi scommette:…; La geopolitica dei posti ai funerali di Papa Francesco: da Trump a Putin, chi ci sarà e chi no. 🔗Ne parlano su altre fonti

Al funerale del papa i protagonisti sono i vivi - Le messe funebri sono per chi resta e quella di Francesco non fa eccezione. La piazza è ignara di cosa si muove dentro la Basilica mentre Trump e Zelensky si incontrano. La corsa per far parlare i due ... 🔗ilfoglio.it

I cinque momenti del funerale di Papa Francesco che resteranno nella storia - Dal suggestivo vertice Trump-Zelensky al secondo incontro in assoluto tra il presidente americano e Ursula von der Leyen: la cerimonia funebre di Papa Francesco ha offerto diversi momenti significativ ... 🔗msn.com

Papa Francesco, funerale in diretta mondiale: San Pietro gremita di fedeli - Alle 10 il funerale di Papa Francesco in diretta da Piazza San Pietro, presenti capi di Stato e delegazioni da tutto il mondo. Le esequie sono presiedute dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del ... 🔗notizie.it