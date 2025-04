Spotify annuncia un nuovo aumento dei prezzi a quanto ammonta il rincaro

Spotify si prepara ad aumentare i costi dei suoi abbonamenti in Europa e America Latina, lasciando invariati i prezzi negli Stati Uniti. A rivelarlo è stato il Financial Times, che ha ottenuto informazioni da fonti interne alla società. Secondo queste fonti, i rincari scatteranno già da giugno, con un incremento di circa 1 euro sugli abbonamenti individuali. La decisione segue i recenti aumenti registrati in Paesi come Olanda e Lussemburgo.Una fonte anonima ha dichiarato che “la spinta ai rincari si intensificherà notevolmente durante l’estate”, lasciando intendere che il fenomeno potrebbe estendersi ulteriormente.quanto costeranno i nuovi abbonamentiIn Italia, Spotify Premium Individual passerà da 10,99 a 11,99 euro al mese, mentre gli abbonamenti Premium Duo e Premium Family, rispettivamente a 14,99 e 17,99 euro al mese, subiranno adeguamenti in linea con l’aumento previsto. Dayitalianews.com - Spotify annuncia un nuovo aumento dei prezzi: a quanto ammonta il rincaro Leggi su Dayitalianews.com Nuovi rincari in arrivo da giugnosi prepara ad aumentare i costi dei suoi abbonamenti in Europa e America Latina, lasciando invariati inegli Stati Uniti. A rivelarlo è stato il Financial Times, che ha ottenuto informazioni da fonti interne alla società. Secondo queste fonti, i rincari scatteranno già da giugno, con un incremento di circa 1 euro sugli abbonamenti individuali. La decisione segue i recenti aumenti registrati in Paesi come Olanda e Lussemburgo.Una fonte anonima ha dichiarato che “la spinta ai rincari si intensificherà notevolmente durante l’estate”, lasciando intendere che il fenomeno potrebbe estendersi ulteriormente.costeranno i nuovi abbonamentiIn Italia,Premium Individual passerà da 10,99 a 11,99 euro al mese, mentre gli abbonamenti Premium Duo e Premium Family, rispettivamente a 14,99 e 17,99 euro al mese, subiranno adeguamenti in linea con l’previsto.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Eugenio Finardi annuncia il nuovo album Tutto e la data zero del tour - A 50 anni dal debutto, Eugenio Finardi torna con un nuovo album di inediti dal titolo Tutto A 50 anni dal suo primo disco Non gettate alcun oggetto dai finestrini, il 9 maggio esce in digitale e il 16 maggio in cd e vinile Tutto, il nuovo album di inediti di Eugenio Finardi. È attivo il pre-order. Tutto (distribuito da ADA Music Italy) arriva a 11 anni dall’ultimo album di inediti Fibrillante e a 3 anni dalla raccolta Euphonia Suite. 🔗.com

Elodie annuncia il nuovo album “Mi Ami Mi Odi” e due show evento a San Siro e al Maradona - venerdì 2 maggio. Ad anticipare il nuovo lavoro sarà il singolo che gli dà il titolo Mi Ami Mi Odi , dal 4 aprile in radio e sulle piattaforme digitali. Online il 4 aprile a mezzanotte anche il videoclip ufficiale del brano firmato da Attilio Cusani . Il nuovo progetto discografico arriva a un anno e mezzo di distanza dal clubtape Red Light e si compone di 12 tracce , tra cui, oltre alla title track,. 🔗feedpress.me

Split Fiction ha ottenuto un nuovo traguardo di vendite eccellente, annuncia Hazelight Studios - Hazelight Studios ha raggiunto un traguardo incredibile con il suo nuovo titolo Split Fiction, un gioco che è stato in grado di vendere ben 2 milioni di copie nella prima settimana dal lancio. Il team ha celebrato il successo con un post sui social, accompagnato da un’immagine in cui le protagoniste del gioco eseguono una spettacolare derapata su una moto futuristica, un chiaro riferimento alla celebre scena di Akira. 🔗game-experience.it

Cosa riportano altre fonti

Spotify annuncia un aumento dei prezzi degli abbonamenti premium negli USA; Spotify annuncia novità per il 2025: Hi-Fi in arrivo o più spazio all’AI?; Spotify registra un trimestre da record, con l’ombra di un aumento dei prezzi in arrivo; Amazon Music Unlimited: Nuovi Aumenti e Confronto con Spotify. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Spotify verso un ulteriore aumento dei prezzi: cosa sappiamo - La piattaforma leader dello streaming in estate potrebbe aumentare di 1 euro gli abbonamenti in Europa e Sudamerica. E studia i piani Super Premium ... 🔗ilsole24ore.com

Spotify aumenta il prezzo, lo streaming musicale come quello video: quanto spendiamo in abbonamenti - Spotify valuta nuovi aumenti sui piani Premium mentre la spesa per gli abbonamenti streaming tra Netflix, Prime Video, DAZN, Apple TV+ e Disney+ continua a lievitare anche nel 2025 ... 🔗quifinanza.it

Le azioni Spotify salgono dopo notizie di un aumento dei prezzi internazionale - Investing.com — Le azioni di Spotify (NYSE: NYSE: SPOT) sono salite dell’1,3% in seguito alle notizie secondo cui il gigante dello streaming musicale prevede di aumentare i prezzi degli abbonamenti in ... 🔗it.investing.com