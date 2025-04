Muore dopo intervento di chirurgia estetica aveva 38 anni Aperta inchiesta e disposta l’autopsia

anni, Sabrina Nardella, è morta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta. Il decesso avvenuto lo scorso giovedì 24 aprile. La 38enne, originaria di Gaeta, faceva la parrucchiera nella città sul litorale pontino. Sulla morte della donna è stata Aperta un’indagine dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere: sarà eseguita l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Caserta.“Stamane ci siamo svegliati con la notizia di un dramma enorme. Ci ha lasciati una giovane donna di Gaeta, una persona dolce, assai stimata, ottima madre di famiglia”, le parole del sindaco del Comune nel sud della provincia di Latina Cristian Leccese. “Sabrina era molto conosciuta nella nostra città, dove svolgeva l’attività di parrucchiera nel centro cittadino. Ilfattoquotidiano.it - Muore dopo intervento di chirurgia estetica, aveva 38 anni. Aperta inchiesta e disposta l’autopsia Leggi su Ilfattoquotidiano.it Una donna di 38, Sabrina Nardella, è mortaundiin una clinica privata di Caserta. Il decesso avvenuto lo scorso giovedì 24 aprile. La 38enne, originaria di Gaeta, faceva la parrucchiera nella città sul litorale pontino. Sulla morte della donna è stataun’indagine dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere: sarà eseguitaper chiarire le cause del decesso. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Caserta.“Stamane ci siamo svegliati con la notizia di un dramma enorme. Ci ha lasciati una giovane donna di Gaeta, una persona dolce, assai stimata, ottima madre di famiglia”, le parole del sindaco del Comune nel sud della provincia di Latina Cristian Leccese. “Sabrina era molto conosciuta nella nostra città, dove svolgeva l’attività di parrucchiera nel centro cittadino.

