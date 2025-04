Putin Pronti a negoziare Trump Fermi la guerra e non mi prenda in giro Meloni Storico incontro tra Donald e Zelensky nel giorno del Papa

incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro prima dei funerali del Papa. «Molto produttivo», commenta la Casa Bianca.. Ilmessaggero.it - Putin: «Pronti a negoziare». Trump: «Fermi la guerra e non mi prenda in giro». Meloni: «Storico incontro tra Donald e Zelensky nel giorno del Papa» Leggi su Ilmessaggero.it Speranze di pace per l'Ucraina dopo l'traa San Pietro prima dei funerali del. «Molto produttivo», commenta la Casa Bianca..

Telefonata Trump-Putin, interviene Zelensky: “Pronti a ogni dialogo ma con garanzie di sicurezza” - Dopo l'annuncio di Trump di aver parlato al telefono con Putin e che il presidente russo gli ha detto che vuole porre fine "alle morti in Ucraina", interviene da Kiev il presidente Zelensky, intervistato dalla Tv britannica e riportata anche dal Guardian. Zelensky afferma: "Se avessi la consapevolezza che l'America e l'Europa non ci abbandoneranno, ci sosterranno e forniranno garanzie di sicurezza, sarei pronto a qualsiasi forma di dialogo" L'articolo Telefonata Trump-Putin, interviene Zelensky: “Pronti a ogni dialogo ma con garanzie di sicurezza” proviene da Firenze Post. 🔗.com

Ucraina, a negoziare Putin manda Dmitriev: mago della finanza scelto per riallacciare i rapporti con gli Usa - In queste ore a Washington, per incontrare l’inviato speciale dei repubblicani Steve Witkoff, c’è Kirill Dmitriev, il direttore del Rdif, Fondo russo per gli investimenti diretti, che Putin ha scelto per negoziare il patto per la cessazione del conflitto ucraino. Per farlo arrivare negli Stati Uniti il Tesoro Usa ha dovuto sospendere temporaneamente le sanzioni in vigore contro di lui. Con questa visita – la prima di un alto grado del Cremlino negli Stati Uniti dal febbraio 2022 – Dmitriev si incammina per un percorso tortuoso per trovare un accordo col team repubblicano dopo aver già preso ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Dazi Usa, von der Leyen a Starmer: “Pronti a negoziare e a difendere nostri interessi” - (Adnkronos) – "L'impegno dell'Ue ad impegnarsi in negoziati con gli Stati Uniti" sui dazi imposti da Donald Trump è stato ribadito dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un colloquio telefonico con il primo ministro britannico, Keir Starmer. Stando a una nota diffusa dalla Commissione, von der Leyen ha espresso la […] L'articolo Dazi Usa, von der Leyen a Starmer: “Pronti a negoziare e a difendere nostri interessi” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Trump attacca Putin: "Vuole fermare la guerra o mi prende in giro?" - Dopo aver incontrato il leader ucraino Zelensky, è arrivata la stoccata del presidente Usa contro il leader del Cremlino, minacciando sanzioni commerciali ... 🔗today.it

Putin apre ai colloqui, ma Trump risponde: “Mi sta prendendo in giro - Nel corso di un incontro ufficiale con Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia è ... 🔗thesocialpost.it

Guerra Ucraina Russia, “Zelensky pronto a cessate il fuoco”/ Putin: “Pronti a negoziare, no precondizioni” - Guerra Ucraina Russia ultime notizie: "Zelensky pronto a cessate il fuoco" secondo Macron. Apertura di Putin: "Pronti a negoziare". Pressing Trump ... 🔗ilsussidiario.net