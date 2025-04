Gasparri inchioda Schlein Noi con la Brigata ebraica sinistra con le Br

Brigata ebraica, che partecipò alla Resistenza e che anche ieri ha dovuto subire insulti e aggressioni da parte della sinistra, e chi ha scelto invece le Brigate rosse, sfilando in piazza insieme a Paolo Maurizio Ferrari, protagonista della prima stagione delle Brigate rosse". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che parla di "una autentica vergogna. La sinistra sfila con questo delinquente terrorista, protagonista di sequestri gravissimi, come quello del sindacalista della CISNAL, Bruno Labate, e del dirigente della Fiat, Ettore Amerio. Ferrari prese parte anche al sequestro del magistrato Mario Sossi", afferma l'azzurro in riferimento alla partecipazione dell'ex Br alla manifestazione di Milano per la Liberazione. Iltempo.it - Gasparri inchioda Schlein: "Noi con la Brigata ebraica, sinistra con le Br" Leggi su Iltempo.it “Il 25 aprile ognuno ha scelto le proprie brigate di riferimento. C'è chi si è stretto intorno alla, che partecipò alla Resistenza e che anche ieri ha dovuto subire insulti e aggressioni da parte della, e chi ha scelto invece le Brigate rosse, sfilando in piazza insieme a Paolo Maurizio Ferrari, protagonista della prima stagione delle Brigate rosse". Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio, che parla di "una autentica vergogna. Lasfila con questo delinquente terrorista, protagonista di sequestri gravissimi, come quello del sindacalista della CISNAL, Bruno Labate, e del dirigente della Fiat, Ettore Amerio. Ferrari prese parte anche al sequestro del magistrato Mario Sossi", afferma l'azzurro in riferimento alla partecipazione dell'ex Br alla manifestazione di Milano per la Liberazione.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Vuole le poltrone e i parenti del Pd in Rai". Gasparri e i sospetti su Elly Schlein: l'accusa dietro le trattative - Maurizio Gasparri risponde per le rime a Elly Schlein. Al centro la Rai. Sì, perché la leader del Pd si è sfilata arrivando a dire che "noi non siamo della partita" e "non abbiamo partecipato già alla formazione del nuovo cda sulla base di un argomento solido: c'è una nuova normativa europea che stabilisce che la governance deve essere indipendente dalla politica" quindi "ritenevamo inutile rinnovare un cda" formato così quando "da agosto di quest'anno sarà necessario avere la riforma in mano, o rischiamo una procedura d'infrazione". 🔗liberoquotidiano.it

«Cosa intende quando dice che Trump non sarà mai un alleato?»: Meloni inchioda Elly Schlein - La sua posizione, Giorgia Meloni, l’ha ribadita un numero di volte di cui a questo punto si è perso il conto. Eppure, nel corso del dibattito alla Camera sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, il Pd è tornato a chiederlo: «Sta con l’Ue o con gli Usa?». Il premier l’ha scandito nuovamente: «Io sto con l’Italia. Sto con l’Italia e con l’Europa, ma sono anche per la compattezza per l’Occidente». 🔗secoloditalia.it

Un po' di Pd da Conte. Schlein non sarà all’evento M5s, presente una delegazione - Esserci o non esserci, oggi, dal Pd, alla manifestazione no-Rearm con il leader Cinque Stelle Giuseppe Conte (che non a caso, a intermitten... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Su questo argomento da altre fonti

Gasparri inchioda Schlein sul 25 aprile: "Noi con la Brigata ebraica, sinistra con le Br" - “Il 25 aprile ognuno ha scelto le proprie brigate di riferimento. C'è chi si è stretto intorno alla Brigata ebraica, che ... 🔗iltempo.it

Gasparri, l’accusa alla Schlein sulle “poltrone Rai” - L'affondo di Maurizio Gasparri sulla leader del Partito Democratico, Elly Schlein, e quelle che sarebbero le sue reali mire. Dopo aver ricevuto pesanti insulti e anche minacce di morte ... 🔗msn.com

'Guadagna il quadruplo': Gasparri smaschera Schlein - La segretaria del Partito Democratico, come riportato da Libero Quotidiano, secondo Gasparri "guadagna il quadruplo di Crosetto o di Giuli". Il confronto con Elly Schlein Maurizio Gasparri non ha ... 🔗msn.com