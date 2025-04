Guardia giurata aggredita al Garibaldi Giammanco Increduli di fronte all’ennesimo episodio di violenza

Increduli di fronte all’ennesimo episodio di violenza in ospedale. Non possiamo che esprimere piena solidarietà al vigilante coinvolto che, come tutti i suoi colleghi, ogni giorno lavora per garantire sicurezza e tranquillità agli utenti e al personale sanitario". E' quanto dichiara il. Cataniatoday.it - Guardia giurata aggredita al Garibaldi, Giammanco: "Increduli di fronte all’ennesimo episodio di violenza" Leggi su Cataniatoday.it “Si restadidiin ospedale. Non possiamo che esprimere piena solidarietà al vigilante coinvolto che, come tutti i suoi colleghi, ogni giorno lavora per garantire sicurezza e tranquillità agli utenti e al personale sanitario". E' quanto dichiara il.

Arezzo: guardia giurata aggredita con machete al supermercato - Violenta aggressione in un supermercato di Arezzo oggi, 14 febbraio 2025 L'articolo Arezzo: guardia giurata aggredita con machete al supermercato proviene da Firenze Post. 🔗.com

Arezzo, guardia giurata aggredita con un machete in un supermercato: ferito gravemente alla testa - Una violenta aggressione con un machete è avvenuta questa sera, martedì 14 febbraio, all’interno di un supermercato Conad del centro città, in via Guido Monaco, nei pressi della stazione. La vittima è un addetto alla sicurezza di 33 anni, dipendente della società di vigilanza Ombra Security, che è stato colpito alla testa. L’aggressore, un migrante magrebino, aveva già tentato di aggredire la guardia giurata un paio d’ore prima, ma era stato fermato. 🔗lortica.it

Guardia giurata aggredita ad Arezzo: UILTuCS denuncia mancanza di sicurezza - Arezzo, ennesima aggressione ai danni di una vigilante in servizio al Gala Supermercato. Il sindacato: “Situazione insostenibile, sicurezza ignorata”. Nuovo episodio di violenza nella zona di Campo di Marte, ad Arezzo, dove una guardia giurata donna, in servizio presso il Gala Supermercato, è stata aggredita mentre svolgeva il proprio lavoro. La vittima ha riportato ferite con una prognosi di 8 giorni. 🔗lortica.it

Guardia giurata aggredita al Pronto soccorso: timpano perforato - Il segretario generale della Filcams Cgil di Catania, Davide Foti, e il funzionario Giuseppe Grillo, denunciano la gravità dell’episodio di violenza che vede coinvolti lavoratori impegnati ... 🔗catanianews.it

Catania, guardia giurata aggredita in ospedale: «Lavoratori soli ad affrontare i pericoli ogni giorno» - Una guardia giurata in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania è stato ferito, riportando la perforazione del timpano, per un colpo ricevuto durante il tentativo di sedar ... 🔗msn.com

Arezzo: guardia giurata aggredita - Nella zona di Campo di Marte, ad Arezzo, si è verificato l'ennesimo episodio di violenza ai danni di una guardia giurata donna, in servizio al Gala Supermercato. La vittima ha riportato al momento una ... 🔗www3.saturnonotizie.it