Jannik Sinner affondo di Stan Wawrinka Fa male al tennis

Stan Wawrinka è tornato a parlare del caso Sinner. Nei mesi scorsi, lo svizzero aveva attacco con forza il numero uno al mondo per via della vicenda doping e del patteggiamento concordato con la Wada."Cosa c'è di sbagliato nel caso Sinner? Mah, il modo in cui è stato gestito, la comunicazione. Il fatto che non si sia saputo qualcosa fin dall'inizio. In questo modo si toglie credibilità a quello che succede - ha spiegato a Eurosport -. L'abbiamo visto nei casi negli ultimi anni. Alcuni sono stati sospesi due anni perché si sono dimenticati di comunicare esattamente un indirizzo.Si è gestita la cosa in un modo che secondo me fa del male al tennis molto semplicemente, perché alla fine ci si chiede qual è la battaglia che si sta cercando di vincere. Se si cercano davvero i giocatori positivi o alla fine si riduce tutto ad avere un avvocato bravo che ti fa uscire nel miglior modo possibile".

