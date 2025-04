Girano armati per i campi a casa hanno un arsenale Qualcuno ci insegue

arsenale di armi da taglio e riproduzioni di pistole. La polizia locale è intervenuta su segnalazione di alcuni residenti in un'area situata nei pressi di via del Bigallo.Gli agenti hanno rintracciato un uomo e una donna attorno ai cinquant'anni: lui era in possesso di una pistola scacciacani, senza il caratteristico tappo rosso, modellata in maniera realistica come un'arma da fuoco, mentre lei brandiva un taser. Entrambi i soggetti, in evidente stato di alterazione, hanno affermato di sentirsi sotto minaccia da parte di figure non identificate, che supponevano si celassero tra il fogliame. In stato di panico, la coppia ha anche esploso diversi proiettili contro i tronchi degli alberi. Lanazione.it - Girano armati per i campi, a casa hanno un arsenale: “Qualcuno ci insegue” Leggi su Lanazione.it Bagno a Ripoli (Firenze), 26 aprile 2025 – Pomeriggio movimentato a Bagno a Ripoli, dove una coppia è stata fermata in un campo con un vastodi armi da taglio e riproduzioni di pistole. La polizia locale è intervenuta su segnalazione di alcuni residenti in un'area situata nei pressi di via del Bigallo.Gli agentirintracciato un uomo e una donna attorno ai cinquant'anni: lui era in possesso di una pistola scacciacani, senza il caratteristico tappo rosso, modellata in maniera realistica come un'arma da fuoco, mentre lei brandiva un taser. Entrambi i soggetti, in evidente stato di alterazione,affermato di sentirsi sotto minaccia da parte di figure non identificate, che supponevano si celassero tra il fogliame. In stato di panico, la coppia ha anche esploso diversi proiettili contro i tronchi degli alberi.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Campi flegrei, Caso: “In piazza a Roma per chiedere al Governo misure urgenti” - Non solo in piazza contro il riarmo. Caso: “Abbiamo voluto portare la voce del territorio flegreo con uno striscione dietro il quale hanno sfilato centinaia di cittadini” “Siamo a Roma con tanti cittadini flegrei per chiedere al Governo un impegno chiaro verso un territorio che ha bisogno di risposte, di abitazioni, scuole, ospedali sicuri, di un forte aiuto alle attività imprenditoriali e non certo di nuove armi”. 🔗puntomagazine.it

Tornano i “Campi Museali Pasquali” - Arezzo, 2 aprile 2025 – Per le Festività Pasquali la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, il Museo della Fraternita dei Laici e il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano propongono, con un progetto didattico comune, i “Campi Museali Pasquali”. I quattro musei rinnovano la loro sinergia per offrire ad un massimo di 15 bambini fra i 6 e gli 11 anni l’opportunità di trascorrere una parte delle vacanze di Pasqua scoprendo ogni giorno un diverso luogo, attraverso percorsi, attività e laboratori scientifici e artistici. 🔗lanazione.it

Campi Flegrei, il sisma non da tregua alla popolazione - Ancora scosse sia ieri che oggi. La più forte questa mattina all’ora di pranzo, non si segnalano danni a persone Trema ancora ancora la terra nei campi flegrei. Una nuova scossa fa eco a quelle (più forti) di ieri. Stavolta la magnitudo è di 3.9 gradi della scala Richter. Sono le 13.30 circa quando i cittadini di Pozzuoli, Napoli fino a tanti comuni della città metropolitana devono nuovamente lasciare le abitazioni per sicurezza e riversarsi in strada. 🔗puntomagazine.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Girano armati per i campi, a casa hanno un arsenale: “Qualcuno ci insegue”; Confische di terre, incendi e raid aerei: è il fronte Cisgiordania; L’escalation di violenze contro i palestinesi in Cisgiordania: “I coloni fanno ciò che vogliono”; A Napoli girano armati in 5.700senza contare le pistole dei clan. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia