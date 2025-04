Festival dell’Oriente a Milano 2025 date programma e biglietti Imperdibile l’area del Giappone

Milano, 26 aprile 2025 – Il Festival dell’Oriente torna a Milano con una nuova edizione ricca di contenuti, iniziative e spettacoli emozionanti che si susseguiranno sui palchi della manifestazione, ininterrottamente da apertura a chiusura. Una vera esplosione di colori, musiche e divertimento. Ecco tutte le informazioni per non perdersi un evento unico nel suo genere. Dove e quando Il programma Corsi e attività Japan Expo Milano I biglietti Come raggiungere il Parco Esposizioni di Novegro Dove e quandoIl Festival dell’Oriente avrà luogo al Parco Esposizioni di Novegro, via Novegro a Segrate, alle porte di Milano. L’appuntamento durerà quattro giorni, dall’1 al 4 maggio, dalle 10 alle 20.30.Il programmaL’Oriente ed il suo immenso patrimonio artistico vengono fedelmente rappresentati da danze tipiche, canti tradizionali ed esibizioni di folklore. Ilgiorno.it - Festival dell’Oriente a Milano 2025: date, programma e biglietti. Imperdibile l’area del Giappone Leggi su Ilgiorno.it , 26 aprile– Iltorna acon una nuova edizione ricca di contenuti, iniziative e spettacoli emozionanti che si susseguiranno sui palchi della manifestazione, ininterrottamente da apertura a chiusura. Una vera esplosione di colori, musiche e divertimento. Ecco tutte le informazioni per non perdersi un evento unico nel suo genere. Dove e quando IlCorsi e attività Japan ExpoCome raggiungere il Parco Esposizioni di Novegro Dove e quandoIlavrà luogo al Parco Esposizioni di Novegro, via Novegro a Segrate, alle porte di. L’appuntamento durerà quattro giorni, dall’1 al 4 maggio, dalle 10 alle 20.30.IlL’Oriente ed il suo immenso patrimonio artistico vengono fedelmente rappresentati da danze tipiche, canti tradizionali ed esibizioni di folklore.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Festival dell’Oriente 2025 a Torino: Un Viaggio Multisensoriale tra Cultura e Tradizione. - Torino si tinge di colori, profumi e suoni d’Oriente con il ritorno del Festival dell’Oriente, che si svolge oggi e domani, 1 e 2 marzo, presso il Lingotto Fiere. L’evento, che proseguirà anche il prossimo fine settimana (8 e 9 marzo), rappresenta un’occasione unica per immergersi nelle culture di un continente affascinante e ricco di tradizioni millenarie 🔗mondouomo.it

Ad AI Festival gli stati generali dell’Artificial Intelligence: appuntamento a Milano il 26 e 27 febbraio - "Le grandi innovazioni tecnologiche come l'Intelligenza Artificiale sollevano interrogativi e la necessità di pratiche condivise in merito alla loro applicazione e integrazione. Eventi come AI Festival rappresentano momenti di dialogo essenziali per delineare una visione condivisa e guidare lo... 🔗milanotoday.it

Ad AI Festival gli stati generali dell’Artificial Intelligence: appuntamento a Milano il 26 e 27 febbraio - "Le grandi innovazioni tecnologiche come l'Intelligenza Artificiale sollevano interrogativi e la necessità di pratiche condivise in merito alla loro applicazione e integrazione. Eventi come AI Festival rappresentano momenti di dialogo essenziali per delineare una visione condivisa e guidare lo... 🔗europa.today.it

Approfondimenti da altre fonti

Festival dell’Oriente a Milano 2025: date, programma e biglietti. Imperdibile l’area del Giappone; Torna il Festival dell'Oriente a Milano; Festival dell'Oriente 2025; Torna il Festival dell'Oriente 2025 a Milano: colori, le musiche e i profumi di terre lontane. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Festival dell’Oriente a Milano 2025: date, programma e biglietti. Imperdibile l’area del Giappone - Una nuova edizione ricca di contenuti, iniziative e spettacoli emozionanti che si susseguiranno sui palchi della manifestazione, ininterrottamente da apertura a chiusura. Una vera e propria esplosione ... 🔗ilgiorno.it

Festival dell'Oriente 2025 - Da giovedì 1 a domenica 4 maggio 2025 si svolge Milano l'edizione 2025 del Festival dell'Oriente: l'appuntamento è al Parco Esposizioni di Novegro (via Novegro, Segrate) e offre un'interessante occasi ... 🔗mentelocale.it