Torino la 25enne Ghada Heneien morta per malore improvviso si era trasferita da Santa Croce Camerina per motivi di lavoro

25enne si è spenta, per un malore improvviso La 25enne Ghada Heneien è morta a 25 anni per un malore improvviso. La giovane si trovava a Torino, e si era trasferita dalla Sicilia, precisamente da Santa Croce Camerina, per motivi di lavoro.

Santa Croce Camerina piange Ghada Heneien, morta per un malore improvviso a Torino - Santa Croce Camerina – Santa Croce Camerina e Ragusa sono state colpite da un profondo dolore per la prematura e improvvisa scomparsa di Ghada Heneien, una giovane di 25 anni originaria di Santa Croce ... 🔗quotidianodiragusa.it

