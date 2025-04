Lanazione.it - Perugia, torna Ponte Night Run: iscrizioni aperte

, 26 aprile 2025 -con la sua terza edizione la “Run”, destinata il 4 maggio a far vivere aSan Giovanni, alla periferia di, una domenica di sport e di festa per grandi e bambini. Una gara sulla distanza certificata di 10 chilometri (con l’assegnazione dei titoli umbri Fidal assoluti e master della specialità e i titoli italiani Csen) con partenza alle 18.30, preceduta dalle gare per i bambini. Una competizione organizzata dall’Atletica Il Colle e dalla Podistica Volumnia (in collaborazione con la locale Consulta dei rioni e delle associazioni, il locale Centro socio culturale primo maggio e l Pro) che si annuncia quanto mai spettacolare, su una distanza certificata dalla Fidal e con l’emozione suscitata dal dover ripetere per cinque volte un percorso pianeggiante di 2mila metri.