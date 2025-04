Sabrina Nardella morta a 38 anni dopo un intervento di chirurgia estetica aperta un inchiesta disposta autopsia

anni, Sabrina Nardella, è morta dopo un intervento di chirurgia estetica in una clinica privata di Caserta avvenuto lo scorso giovedì 24 aprile. La 38enne, originaria di. Leggo.it - Sabrina Nardella, morta a 38 anni dopo un'intervento di chirurgia estetica: aperta un'inchiesta, disposta l'autopsia Leggi su Leggo.it Una donna di 38, èundiin una clinica privata di Caserta avvenuto lo scorso giovedì 24 aprile. La 38enne, originaria di.

Sabrina Nardella, Gaeta in lutto per la 38enne morta dopo l'intervento di chirurgia estetica - Cristian Leccese, sindaco di Gaeta, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Sabrina Nardella, la donna scomaprsa a Santa Maria Capua Vetere per via delle complicazioni post-operatorie dopo un intervento di chirurgia estetica eseguito alla clinica Iatropolis di Caserta. "Stamane ci siamo... 🔗latinatoday.it

Sabrina Nardella, madre di 38 anni, morta dopo intervento estetico a Caserta. Il sindaco di Gaeta: “Dramma enorme” - La donna, madre di due figli, viveva a Gaeta dove lavorava come parrucchiera. Il decesso il 24 aprile, è stata disposta l'autopsia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

