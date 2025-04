Drew Barrymore non ricorrerà alla chirurgia estetica Penso che ognuno debba fare quello che funziona per sé

Drew Barrymore Show, l'attrice ha ha risposto ad una domanda del pubblico sul suo aspetto fisico e sul modo in cui è riuscita a mantenersi così in forma. La star di E.T. l'Extraterrestre ha risposto con grande franchezza, sottolineando il suo punto di vista e il suo rapporto con le imperfezioni e il tempo che passa. Niente ritocchini per Drew Barrymore in futuro "Non ho fatto nulla e voglio cercare di restare così." ha spiegato Barrymore "Ma Penso anche che ognuno debba fare quello che funziona per sé. L'unica cosa .

