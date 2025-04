Inter Roma Orlando I giallorossi dovranno osare Assenza Thuram Senza di lui diventa difficile…

Massimo Orlando, Intervistato dai microfoni di TMW Radio, ha offerto la sua lettura della partita in programma domenica tra Inter e Roma. L'ex centrocampista ha analizzato i temi principali della sfida, soffermandosi su aspetti tattici e sulle possibili chiavi del match. Di seguito le sue considerazioni.LE PAROLE- «La Roma deve osare. Peggior squadra l'Inter non poteva incontrare ora. La Roma ti fa giocare male. Credo che l'Inter abbia grande qualità, però poi quando ti mancano 3-4 giocatori va in difficoltà ed è una squadra normale. Taremi mi sembra in grande difficoltà ad esempio, se ti viene a mancare Thuram è difficile»

