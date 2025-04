Nuoto di Fondo Matteo Diodato e Ginevra Taddeucci sfiorano il podio nella 3km knock out

Nuoto di Fondo ad Ibiza. La seconda tappa della Coppa del Mondo si sta disputando sulla celebre Isla Blanca e si concluderà domani 27 aprile. Dopo la 10km maschile e femminile di ieri, terminate con i successi dell'azzurro Andrea Filadelli e della spagnola Angela Martinez Guillen, si è disputato oggi l'innovativo format della 3 km knock-out.nella prima batteria maschile il miglior tempo è stato fatto segnare dal francese Sacha Velly con il tempo di 16:07.4. Subito dietro il transalpino troviamo Davide Marchello che con Andrea Filadelli e Ivan Giovannon si è qualificato per la semifinale. nella seconda batteria vinta dal tedesco Oliver Klemet, tre sono stati gli azzurri che hanno staccato il pass per la semifinale. Si tratta di: Matteo Diodato, Pasquale Giordano e Fabio Dalu.

