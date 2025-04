Propaganda Live Diego Bianchi provoca Meloni occhio alla birra

provocazione durante Propaganda Live. Nella serata del 25 aprile non manca la frecciata al governo sulla "sobrietà" chiesta ai cortei in occasione dell'anniversario della liberazione d'Italia e nel rispetto di Papa Francesco. E così, durante una puntata speciale trasmessa in diretta dalla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, il conduttore Diego Bianchi ha voluto salutare chi non è riuscito a entrare nel teatro ed è dunque rimasto fuori.Tra la folla, ha individuato una signora proveniente da Cagliari con una birra in mano. La donna è stata scelta tra i fortunati che potevano entrare, a patto che terminasse la sua birra prima di accedere alla sala. Da qui la battuta del conduttore sulla "sobrietà". "Grande momento di televisione. è andata così, è festa anche questa. Liberoquotidiano.it - Propaganda Live, Diego Bianchi provoca Meloni: occhio alla birra Leggi su Liberoquotidiano.it Altrazione durante. Nella serata del 25 aprile non manca la frecciata al governo sulla "sobrietà" chiesta ai cortei in occasione dell'anniversario della liberazione d'Italia e nel rispetto di Papa Francesco. E così, durante una puntata speciale trasmessa in diretta dSala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, il conduttoreha voluto salutare chi non è riuscito a entrare nel teatro ed è dunque rimasto fuori.Tra la folla, ha individuato una signora proveniente da Cagliari con unain mano. La donna è stata scelta tra i fortunati che potevano entrare, a patto che terminasse la suaprima di accederesala. Da qui la battuta del conduttore sulla "sobrietà". "Grande momento di televisione. è andata così, è festa anche questa.

Su altri siti se ne discute

Tommy Cash stasera a Propaganda Live: il rapper estone di Espresso macchiato ospite di Diego Bianchi su La7 - Il cantante che rappresenterà l'Estonia all'Eurovision con il tormentone sull'Italia tra gli ospiti della serata. Nelle ultime settimane ha fatto parecchio discutere la canzone del rapper estone Tommy Cash, Espresso macchiato, che cavalca gli stereotipi che circolano all'estero sull'Italia. Il cantante sarà tra gli ospiti della puntata di stasera su La7 di Propaganda Live con Zoro (Diego Bianchi). Cash parteciperà al programma e risponderà alle domande del conduttore. 🔗movieplayer.it

«Spero che venga un ictus a Salvini», la battuta del comico a Propaganda live. Diego Bianchi si scusa, ma parte la protesta leghista – Il video - Non sono bastate le scuse in diretta di Diego Bianchi per fermare la protesta leghista contro Propaganda Live. Durante la puntata di venerdì 21 febbraio, lo show su La7 ha ospitato un monologo del comico Xhuliano Dule. L’italo-albanese ironizzava sul fatto che avesse frequentato l’università Bocconi e fosse appunto albanese: «Due cose che nella stessa frase potrebbero far venire un ictus a Matteo Salvini. 🔗open.online

Salvini contro "Propaganda Live": "Mi augurano un ictus e ci ridono su, provo pena e tristezza". Le scuse in diretta di Diego Bianchi - «" Spero che venga un ICTUS A SALVINI" . Ieri sera in prima serata, in diretta su La7. Risate e applausi in studio. Un conto è fare satira, diverso è augurare la morte a qualcuno, e riderci su. Non mi arrabbio neanche, provo pena e tristezza». Così su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini , che posta un video di alcuni secondi di Xhuliano Dule durante la puntata di ieri di "Propaganda. 🔗feedpress.me

Se ne parla anche su altri siti

«Propaganda Live»: puntata speciale per gli ottant'anni del 25 aprile, in diretta su La7; Speciale Propaganda Live 25 Aprile 2025; Propaganda Live, Diego Bianchi provoca Meloni: occhio alla birra; Propaganda Live, gli ospiti di venerdì 25 aprile su La7: Speciale Festa della Liberazione. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La “sobrietà” di Propaganda Live per il 25 aprile: la spettatrice da Cagliari beve e poi entra - Diego Bianchi esce dalla Sala Sinopoli per premiare chi è rimasto fuori e coglie l'occasione per una nuova stoccata ironica alle disposizioni governative ... 🔗fanpage.it

Propaganda Live, gli ospiti di venerdì 25 aprile su La7: Speciale Festa della Liberazione - Ospiti di Propaganda Live oggi venerdì 25 aprile 2025. Ecco chi ci sarà nella puntata speciale di stasera, dedicata alla Festa della Liberazione, su La 7 con Diego Bianchi Zoro. 🔗gazzetta.it

Diego Bianchi e Marco Dambrosio con Andrea Pennacchi, Lorenzo Gioielli, Marcin, Lina Simons, Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Francesca Schianchi - Lorenzo Gioielli, Andrea Pennacchi, Marcin, Lina Simons: sono loro alcuni degli ospiti del nuovo appuntamento con Propaganda Live, il programma di approfondimento e satira politica condotto da Diego B ... 🔗la7.it