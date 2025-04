Paura Isolotto ragazzi aggrediti in strada a scopo di rapina

aggrediti nei pressi di Via Canova da una coppia di coetanei, descritti come nordafricani. Le vittime, in compagnia di altri cinque ragazzi, sarebbero state avvicinate con la scusa di chiedere una sigaretta. Quando la coppia si è accostata li ha aggrediti e. Firenzetoday.it - Paura Isolotto, ragazzi aggrediti in strada a scopo di rapina Leggi su Firenzetoday.it Ieri sera due quindicenni sono statinei pressi di Via Canova da una coppia di coetanei, descritti come nordafricani. Le vittime, in compagnia di altri cinque, sarebbero state avvicinate con la scusa di chiedere una sigaretta. Quando la coppia si è accostata li hae.

Su questo argomento da altre fonti

La paura nei giorni dell’alluvione. In mostra le opere dei ragazzi - Al PR2 (Palazzo Rasponi 2) in via D’Azeglio 2 a Ravenna, ritorna la mostra d’arte ’Fear off’, sulle ’paure’ in adolescenza allo scopo di dare voce e forma ad affetti vissuti dai ragazzi. Durante l’anno scolastico 2022-23 sono stati interrogati con un’indagine informale e narrativa 330 ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado che hanno risposto alla domanda “Qual è la tua più grande paura” durante il periodo dell’alluvione che ha colpito il territorio di Ravenna nel maggio 2023. 🔗ilrestodelcarlino.it

Baby gang fuori da scuola, docenti accompagnano studenti alla stazione dei treni. La preside: “La scuola vigila per aiutare i ragazzi e combattere la paura” - A Bologna l'ITCS Salvemini è alle prese con il problema delle baby gang, che colpiscono gli studenti prima di entrare a scuola o all'uscita, generando paura e omertà. Ma l'istituto non lascia soli gli studenti, anzi, ha già messo in campo diverse azioni per contrastare il fenomeno. L'articolo Baby gang fuori da scuola, docenti accompagnano studenti alla stazione dei treni. La preside: “La scuola vigila per aiutare i ragazzi e combattere la paura” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Pulmino finisce in un fosso e si ribalta su un fianco. Paura per i ragazzi a bordo - San Nicolò (Perugia), 17 febbraio 2025 – Paura per un incidente stradale verificatosi nella mattinata di oggi, 17 febbraio, nelle vicinanze di San Nicolò. Due unità dei vigili del fuoco, munite di un'autopompa serbatoio e un'autogru, sono giunte sul luogo dell'accaduto per soccorrere i passeggeri di un pulmino finito fuori strada e capovolto in uno scolo d'acqua. A bordo del mezzo si trovavano cinque persone: il conducente, un accompagnatore e tre viaggiatori con disabilità. 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Paura Isolotto, ragazzi aggrediti in strada a scopo di rapina; Pistole e gang di giovani fanno paura in Toscana. “I genitori devono parlare con i figli”; Ragazzi bloccati su un isolotto in mezzo all'Adda: salvati dai vigili del fuoco; Aggredito dalla baby gang: Sputi e insulti, sono sotto shock. Vanno fermati. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Dietro la sparatoria all’Isolotto, il sospetto di una vendetta tra bande di ragazzi - Il sospetto che l’aggressione all’Isolotto fosse un regolamento di conti è venuto subito agli investigatori studiando la scena e le modalità dell’agguato. Ma ben presto le ipotesi sono diventate più c ... 🔗informazione.it

Paura a Firenze: agguato con pugni e spari a due giovani nella notte - Due ventiquattrenni sono stati aggrediti nella notte a Firenze. Uno è stato ferito da colpi d'arma da fuoco, l'altro è stato colpito con un pugno. È ... 🔗gonews.it