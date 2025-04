Isola dei Famosi 2025 il colpo di scena dopo l’uscita dello spot della nuova edizione

Isola dei Famosi ha già dovuto fare i conti con una prima bufera che ha portato Mediaset ad una cancellazione. Una situazione inattesa, che avrà certamente colto alla sprovvista anche la stessa produzione del reality show, condotto quest’anno da Veronica Gentili.E proprio la conduttrice è stata la protagonista di una polemica, che ha comunque travolto tutta la squadra dell’Isola dei Famosi. In attesa delle ufficializzazioni riguardanti i concorrenti, l’attenzione si è spostata nelle ultime ore su un video che ha visto apparire la presentatrice.Leggi anche: “Me l’hai rubata”. Isola dei Famosi 2025, è già lite choc tra due naufraghi prima della partenzaIsola dei Famosi, spot cancellato: cosa succede a MediasetIn primis è stato diffuso un filmato sull’Isola dei Famosi, ovvero relativo allo spot pubblicitario che preannuncia il ritorno del programma di Canale 5. Leggi su Caffeinamagazine.it Non è nemmeno iniziata, ma l’deiha già dovuto fare i conti con una prima bufera che ha portato Mediaset ad una cancellazione. Una situazione inattesa, che avrà certamente colto alla sprovvista anche la stessa produzione del reality show, condotto quest’anno da Veronica Gentili.E proprio la conduttrice è stata la protagonista di una polemica, che ha comunque travolto tutta la squadra dell’dei. In attesa delle ufficializzazioni riguardanti i concorrenti, l’attenzione si è spostata nelle ultime ore su un video che ha visto apparire la presentatrice.Leggi anche: “Me l’hai rubata”.dei, è già lite choc tra due naufraghi primapartenzadeicancellato: cosa succede a MediasetIn primis è stato diffuso un filmato sull’dei, ovvero relativo allopubblicitario che preannuncia il ritorno del programma di Canale 5.

