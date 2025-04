Gay e respinto dalla Chiesa Ciro ritrova la fede con papa Francesco Mi disse fregatene Cristo ama tutti

dalla Chiesa perché gay, Ciro ha incontrato due volte papa Francesco: “Mi disse di fregarmene, Cristo ama tutti”. Nei giorni scorsi è andato a Roma per rendere omaggio al Pontefice defunto. Leggi su Fanpage.it Allontanatoperché gay,ha incontrato due volte: “Midi fregarmene,ama”. Nei giorni scorsi è andato a Roma per rendere omaggio al Pontefice defunto.

