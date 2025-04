Il bilancio delle feste del 25 aprile tra le polemiche e gli imbrattamenti

feste di strada molto partecipate e riuscite quelle del 25 aprile al Pratello e in Bolognina, con migliaia le persone che hanno festeggiato l'80° anniversario della Liberazione. Tuttavia, come riferisce il Comune, non sono mancati episodi critici.Registrati alla nuova sezione. Bolognatoday.it - Il bilancio delle feste del 25 aprile tra le polemiche e gli imbrattamenti Leggi su Bolognatoday.it Sono state duedi strada molto partecipate e riuscite quelle del 25al Pratello e in Bolognina, con migliaia le persone che hannoggiato l'80° anniversario della Liberazione. Tuttavia, come riferisce il Comune, non sono mancati episodi critici.Registrati alla nuova sezione.

