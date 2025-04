Capolavoro di Arnaldi a Madrid battuto sua maestà Djokovic 6 3 6 4 Avanza anche Musetti Sonego ko

Arnaldi ha compiuto un'impresa straordinaria al Mutua Madrid Open 2025 , eliminando il numero 4 del mondo Novak Djokovic con un netto 6-3, 6-4. Il giovane italiano ha dominato il match con un tennis aggressivo e senza timori reverenziali, conquistando l'accesso al terzo turno, dove affronterà Damir Dzumhur . Ottima prestazione anche per Lorenzo Musetti , che ha superato Tomas Martin Etcheverry.

