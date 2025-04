Aversa nuovi orari Ztl I consiglieri di centrosinistra Ordinanza dannosa per viabilità e contro piano traffico

Aversa. "È ufficiale gli Aversani devono rinunciare a passeggiare in via Roma perché l'amministrazione comunale è piegate agli interessi privati e alla visione distorta di consiglieri e assessori che hanno immaginato un provvedimento contorto e che sarà sicuramente dannoso per la viabilità e la vivibilità". A dichiararlo sono i consiglieri comunali di centrosinistra Mario De .L'articolo Aversa, nuovi orari Ztl. I consiglieri di centrosinistra: "Ordinanza dannosa per viabilità e contro piano traffico" Teleclubitalia.

